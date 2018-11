États-Unis : Donald Trump n'a plus les pleins pouvoirs

Donald Trump n'a pas gagné les élections de mi-mandat, mais il se présente en vainqueur mercredi 7 novembre, prêt à tendre la main à ses adversaires. La veille, le président américain avait perdu sa majorité à la Chambre des représentants. Avec 220 sièges, les démocrates obtiennent la majorité absolue. Mais la vague anti-Trump n'a pas eu lieu, car les républicains conservent le Sénat avec deux sièges de plus qu'il y a quatre ans.

Des élections historiques

Le camp démocrate a pris acte du nouvel équilibre des pouvoirs. Cette élection a été marquée par une participation record. Si les jeunes et les femmes ont majoritairement voté démocrates, les États-Unis apparaissent aujourd'hui plus divisés que jamais. Parmi les parlementaires hostiles à Donald Trump, il y a beaucoup de femmes issues des minorités. Deux musulmanes et deux Amérindiennes ont été élues pour la première fois.

