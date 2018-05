Etats-Unis : Donald Trump exige une enquête sur l'"infiltration" de sa campagne par le FBI

Donald Trump menace (encore) le FBI. Dimanche 20 mai, le président américain a "exigé" l'ouverture d'une enquête sur une possible "infiltration" de sa campagne par des agents du FBI. Depuis quelques jours, le président américain évoque, sans présenter d'éléments de preuve, la théorie avancée par certains médias selon lesquels un membre du FBI aurait infiltré sa campagne à des fins purement politiques.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!