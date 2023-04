Etats-Unis : Donald Trump de nouveau entendu par la justice à New York dans une affaire de fraude financière

L'ancien président américain et ses enfants sont soupçonnés de fraudes au sein de la Trump Organization.

Une semaine après son inculpation historique pour "falsification comptable", Donald Trump fait de nouveau face à la justice. L'ancien président américain a été entendu, jeudi 13 avril, à New York dans le cadre d'un futur procès au civil pour lequel il est accusé de fraudes au sein de la Trump Organization. Le milliardaire républicain, qui entend reconquérir la Maison Blanche en 2024, a répondu sous serment et à l'abri des regards dans les bureaux de la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

Donald Trump et ses enfants sont soupçonnés d'une "fraude stupéfiante", selon la procureure générale, en ayant "délibérément" manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Dans cette enquête, Letitia James réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l'Etat, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches.

Des auditions sous serment et à huis clos peuvent avoir lieu dans le cadre de la procédure, avant le début effectif du procès, fixé pour l'instant à octobre. Donald Trump a toujours réfuté ces irrégularités. Sur son réseau Truth Social, il a qualifié l'affaire de "ridicule", "comme toutes les autres affaires d'ingérence électorale dont je fais l'objet".