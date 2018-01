Etats-Unis : Donald Trump annonce vendre à la Norvège un avion... qui n'existe que dans "Call of Duty"

Selon le "Washington Post", la séquence a eu lieu mercredi soir en présence de la Première ministre norvégienne. Le président américain Donald Trump en compagnie de la Première ministre de Norvège Erna Solberg à Washington, le 10 janvier 2018. (JONATHAN ERNST / X90178)

Oup's, la boulette. Donald Trump pensait bien faire en se félicitant, mercredi 10 janvier, d'avoir vendu plusieurs avions de chasse F52 à la Norvège. Problème, le F52 n'existe pas dans la vraie vie... mais seulement dans Call of Duty Advanced Warfare, le célèbre jeu vidéo de guerre. Nos collègues du Washington Post (lien en anglais) ne sont pas tombés dans le panneau. Au point même d'en faire de l'humour : "Etait-ce un avion secret capable de battre les Russes ?", avec qui la Norvège partage une frontière, écrit le journal.

Une confusion dans les fiches

A en croire le Washington Post, le président américain se serait trompé en lisant ses fiches. Il aurait rapproché le F de F35 (modèle qui existe vraiment) et les 52 avions vendus à la Norvège. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche n'a pas voulu dire si Donald Trump était ou non fan de Call of Duty.