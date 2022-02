États-Unis : Donald Trump a lancé "Truth", son propre réseau social

Banni de Facebook et de Twitter après l'attaque du Capitole, Donald Trump a lancé, lundi 21 février, son propre réseau social. Baptisé "Truth", il devrait être opérationnel à la fin du mois de mars.

Donald Trump a lancé, lundi 21 février, son propre réseau social, "Truth", soit "Vérité" en anglais. Pour son lancement, l'application a été en tête des téléchargements sur la boutique en ligne d'Apple. Elle connaît toutefois de nombreux ratés techniques, et n'est disponible ni sur internet ni sur les systèmes Android. Après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, Donald Trump avait été banni de Twitter, Facebook et Youtube. Il avait alors laissé éclater sa colère, dénonçant "des procédés pour [le] réduire au silence".

Un échec annoncé ?

L'ancien président avait ensuite annoncé le lancement de son propre réseau social conservateur. Les experts en communication politique doutent de son succès. "Tout le but de Twitter est de faire partie d'une grande plateforme de débat et de discussion globale. La droite, les conservateurs, y sont aussi pour se bagarrer avec la gauche. (…) Si on se retrouve dans une version Twitter d'extrême-droite, hermétiquement fermée sur elle-même, ça va juste être très rapidement ennuyeux", explique Éric Boehlert, analyste en communication politique