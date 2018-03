États-Unis : démissions en série dans l'administration Trump

En un an, l'administration Trump a perdu rien de moins que 19 collaborateurs, d'après Business Insider. Sally Yates, ministre de la Justice par intérim, a été virée, tout comme James Comey, patron du FBI. Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale et soupçonné de collusion avec les Russes, a démissionné, ainsi que Tom Price, ministre de la Santé.

Deux directeurs de la com' en sept mois

Steve Bannon, conseiller spécial de la Maison-Blanche et premier artisan de la victoire de Trump, et Michael Dubke, directeur de la communication, ont démissionné. Seulement dix jours après sa nomination, Anthony Scaramucci a quitté son poste, suivi six mois plus tard par celle qui l'a remplacé, Hope Hicks. Enfin le 6 mars, Gary Cohn, conseiller économique de la Maison-Blanche, a démissionné à cause de la décision de Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium.