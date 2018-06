Emmanuel Macron broie la main de Donald Trump au G7 (et ça se voit)

Un détail repéré par une photographe de l'agence Reuters, qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux.

Il ne s'est pas laissé avoir. Lors de leur rencontre au sommet du G7 vendredi 8 juin, à La Malbaie au Canada, Emmanuel Macron a serré si fort la main de Donald Trump, qu'il y a imprimé la trace de son pouce pendant un instant. Un détail repéré par Leah Millis, photographe de l'agence Reuters, qui fait beaucoup jaser.

L'image, qui illustre le bras de fer cordial entre les deux hommes - "C'est mon ami", a dit Donald Trump d'Emmanuel Macron lors de cette rencontre bilatérale -, est très commentée sur les réseaux sociaux. Elle y est interprétée comme un symbole des tensions opposant les Etats-Unis à la France en particulier, et plus généralement aux autres pays du G7 (Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Japon), sur le commerce, l'Iran, l'environnement ou la Russie.

"C'est moi qui ai la poignée de main la plus ferme / non c'est moi"

#G7

"Emmanuel Macron a serré si fort la main de Donald Trump qu'il y a imprimé la marque de son pouce pendant un instant"

via @franceinfo @Reuters pic.twitter.com/Oos80rWLr4 — Théo Maneval (@TheoManeval) 9 juin 2018

Macron broie la main de Trump: un symbole des tensions actuelles? https://t.co/sg41DG7tCN pic.twitter.com/Qa2598IUFc — 7sur7 (@7sur7) 9 juin 2018

"Un moment de vérité"

Le langage corporel des deux dirigeants donne lieu, à chacune de leurs rencontres, à d'abondantes interprétations sur le rapport de force entre eux, les médias comptant en quelque sorte les points. Lors d'une visite d'Emmanuel Macron en avril aux Etats-Unis, ils avaient multiplié les accolades et les tapes affectueuses, Donald Trump allant jusqu'à épousseter lors d'une séance photo l'épaule de son homologue français, pour, selon lui, enlever quelques pellicules.

Dès leur première rencontre en mai 2017 à Bruxelles, la presse s'était passionnée pour une poignée de main particulièrement appuyée. Suivie d'une autre, de 29 secondes, au défilé du 14 juillet 2017 à Paris. Emmanuel Macron avait eu ce commentaire : "Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique mais un moment de vérité".