VIDEO. "Il faut qu'il soit impeccable" : quand Trump enlève les pellicules sur la veste de Macron

La scène s'est passée à la Maison Blanche, mardi 24 avril, juste après avoir évoqué le dossier du nucléaire iranien. Debout dans son bureau ovale, Donald Trump s'est alors approché d'Emmanuel Macron... pour retirer quelques pellicules présentes sur le costume noir du chef de l'Etat français. Le président américain a accompagné son geste de ces quelques mots : "Nous avons une relation très particulière, en fait je vais enlever cette pellicule, il faut qu'il soit impeccable, voilà il est impeccable", a-t-il déclaré.

Les photographes et caméramen présents dans la pièce n'ont pas manqué ce geste plutôt suprenant dans le cadre normalement très feutré des rencontres diplomatiques. Un journaliste américain a publié la séquence sur Twitter.

Trump on Macron: “We have a very special relationship, in fact I’ll get that little piece of dandruff off…we have to make him perfect, he is perfect.” https://t.co/GGsfve3KYB pic.twitter.com/vzV2Dech86