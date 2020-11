Élection américaine : second mandat pour Trump ou victoire de Biden ?

Depuis mardi 3 novembre, le suspense est haletant aux États-Unis. Dans cette guerre des nerfs, Joe Biden a déclaré, depuis son QG de campagne, croire "à une future victoire". Donald Trump, lui, n'a pas quitté la Maison-Blanche et a écrit sur Twitter "Arrêtez le comptage !". Dans la course à la présidence, Joe Biden est désormais en tête avec 264 grands électeurs remportés, contre 214 pour l'actuel président. Plus que six grands électeurs à gagner pour les démocrates.

Tout va se jouer dans trois États indécis

"Je ne suis pas ici pour déclarer notre victoire, mais je suis ici pour annoncer que lorsque le dépouillement sera terminé, nous pensons que nous allons gagner", a annoncé Joe Biden. Maintenant, tout va se jouer dans les trois États les plus indécis : le Nevada, la Pennsylvanie et la Géorgie. Pour gagner, Joe Biden doit l'emporter dans au moins l'un d'entre eux. En face, Donald Trump s'insurge contre les derniers résultats sur Twitter : "Nous allons contester juridiquement tous les États dernièrement revendiqués par Biden pour fraude électorale".

Le JT

