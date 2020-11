Élection de Joe Biden : réactions en cascade dans le monde

Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis. Il aura fallu attendre quatre jours pour officialiser sa victoire, samedi 7 novembre. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont commenté cette victoire, à commencer par le principal intéressé. "Amérique, je suis honoré que vous m'ayez choisi pour mener notre grand pays [...] Je serai le président de tous les Américains, qu'ils aient voté pour moi ou non", exprime Joe Biden.

Donald Trump, lui, continue de contester ces résultats, il a tweeté : "Les observateurs n'ont pas été autorisés à entrer dans les salles de comptage, j'ai gagné l'élection, obtenu 71 millions de votes, de mauvaises choses sont arrivées", commente-il.

"Agissons ensemble", enjoint Emmanuel Macron

Kamala Harris, la nouvelle future vice-présidente, a écrit que "cette élection est beaucoup plus que moi et Joe Biden, c'est à propos de l'esprit de l'Amérique et notre volonté de lutter pour elle". Barack Obama a félicité ses amis, tout comme le sénateur républicain Mitt Romney. En France, Emmanuel Macron s'est réjoui de la victoire de Joe Biden. "Les Américains ont désigné leur président […] nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui, agissons ensemble", a-t-il tweeté. Enfin la chancelière allemande Angela Merkel a dit avoir "hâte de travailler avec Joe Biden".