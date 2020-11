Election américaine : des chefs d'Etat du monde entier saluent la victoire de Joe Biden, alors que Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite

"Félicitation !" Des chefs d'Etat du monde entier, de la France au Canada en passant par l'Allemagne, ont salué la victoire de Joe Biden, samedi 7 novembre, alors même que Donald Trump n'a, lui, pas reconnu sa défaite et compte lancer de nouveaux recours juridiques. Une situation qui isole encore un peu plus le président sortant.

Le président français, Emmanuel Macron, a félicité Joe Biden pour son élection comme président des Etats-Unis et l'a appelé à agir "ensemble" pour "relever les défis d'aujourd'hui". Emmanuel Macron n'a jamais rencontré le démocrate âgé de 77 ans, qui a été déclaré vainqueur de l'élection aux Etats-Unis par la plupart des médias américains.

En dehors de l'extrême droite, la classe politique française a dans l'ensemble salué la victoire de Joe Biden dont le succès était, selon les sondages, aussi espéré par une écrasante majorité de Français.

Des félicitations et du soulagement

Le premier voisin des Etats-Unis, Justin Trudeau, a félicité samedi Joe Biden et Kamala Harris, moins d'une heure après l'annonce du résultat par les grands médias américains. "Je suis impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux", a écrit Justin Trudeau dans un communiqué.

Cette réaction rapide de Justin Trudeau contraste avec la prudence qu'il a affichée pendant toute la campagne électorale américaine. Il s'est toujours refusé à commenter directement les prises de position controversées de Donald Trump, avec lequel il entretient une relation qui a connu de nombreux soubresauts.

La chancelière allemande Angela Merkel a insisté sur la relation transatlantique "irremplaçable" après avoir félicité Joe Biden pour sa victoire. "Félicitation ! Je lui souhaite de tout mon coeur chance et succès", s'est réjoui la dirigeante qui a entretenu des relations délicates avec Donald Trump.

La dirigeante conservatrice, qui avant Joe Biden a déjà travaillé avec trois présidents américains, a également félicité la vice-présidente élue, Kamala Harris, soulignant qu'il s'agissait "de la première vice-présidente élue de son pays". L'Allemagne, qui entretient traditionnellement une relation étroite avec les Etats-Unis, a subi durant quatre ans des critiques récurrentes et parfois véhémentes de Donald Trump, notamment sur sa contribution au budget de l'Otan et sur l'excédent commercial allemand.

La "vitalité démocratique" des Etats-Unis

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité aussi Joe Biden "pour son élection" à la présidence des Etats-Unis et Kamela Harris, élue vice-présidente, pour son "succès historique". "Les Etats-Unis sont nos alliés les plus importants et j'ai hâte de coopérer étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense", a twitté Boris Johnson.

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a félicité "le peuple américain et ses institutions pour leur preuve exceptionnelle de vitalité démocratique", assurant vouloir travailler avec le président élu Joe Biden pour "renforcer la relation transatlantique".

La chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen Charles Michel ont félicité Joe Biden, insistant sur la volonté de l'UE de rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat solide" après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump. "L'UE est prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. Covid-19, multilatéralisme, climat et commerce international sont des défis à affronter ensemble", a tweeté Charles Michel, le président du Conseil européen.