Election américaine : un "contraste saisissant" entre Donald Trump qui "joue au golf" et Joe Biden qui a "déjà endossé son costume présidentiel depuis trois jours", estime Christine Ockrent

"Donald Trump fait du Donald Trump" en contestant l'élection de Joe Biden, commente samedi 7 novembre sur franceinfo Christine Ockrent, journaliste et productrice de l'émission "Affaires étrangères" sur France Culture. "C'est ce qui est extraordinaire avec ce personnage, c'est à la fois son talent et cette faculté qu'il a de se créer finalement un univers parallèle où la réalité est de plus en plus distante pour lui", estime la journaliste. Après la proclamation de la victoire du candidat démocrate, Donald Trump accuse Joe Biden de se "précipiter pour se présenter faussement" en vainqueur.

Christine Ockrent souligne le "contraste saisissant entre ces deux personnages'' : ''Le président sortant qui joue au golf en ce moment même en Virginie et qui ne veut pas reconnaître la victoire de Joe Biden et qui continue de traiter les votes qui ne lui sont pas favorables de votes illégaux ; et par contraste, le président élu, comme on dit là-bas, qui déjà depuis trois jours, avait endossé le costume présidentiel en affirmant la nécessité d'unir tous les Américains. C'est le discours normal et attendu."