Donald Trump se met en scène avec un bébé orphelin de la tuerie d'El Paso

Un comportement qui dérange. Lors de la visite à l'hôpital d'El Paso (Texas), jeudi 8 août, Donald Trump et Melania Trump ont posé tout souriants avec un bébé et le personnel de l'hôpital. Ce bébé de deux mois est le plus jeune rescapé de la fusillade d'El Paso, qui a fait 22 morts, le 3 août. Ses parents ont été tués par balles en protégeant leur enfant de leur corps, rappelle Le HuffPost.

Selon le Washington Post et CNN (en anglais), aucun des blessés de la fusillade soigné à l'hôpital ne souhaitait rencontrer le président américain pendant sa visite. Seules deux personnes ont "accepté" de prendre la pose et de revenir à l'établissement, dont ce bébé. Le petit garçon a été ramené exprès à l'hôpital, a expliqué un responsable de l'hôpital à CNN.

From the First Lady’s twitter account, this appears to be the baby both of whose parents died shielding him from the El Paso shooter. The baby in question was discharged the day before and brought back for Trumps visit. Child is not id’d on @flotus account. But appears to... pic.twitter.com/17L6XQROMS