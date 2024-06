Après avoir essayé d'interdire l'application, Donald Trump se lance sur TikTok

Un revirement pour Donald Trump. Le candidat républicain à l'élection présidentielle a créé un compte TikTok et publié sa première vidéo, samedi 1er juin, alors qu'il avait tenté d'interdire cette plateforme quand il était au pouvoir aux Etats-Unis.

L'adversaire de Joe Biden a fait bref : une vidéo de 13 secondes, qui montre Donald Trump assister à un combat de MMA à Newark (New Jersey). A ses côtés, le patron de l'organisation d'arts martiaux mixtes UFC, Dana White, qui annonce au début de la vidéo que "le président est maintenant sur TikTok". "C'est un honneur pour moi", lui répond Donald Trump, reconnu coupable de 34 falsifications de documents comptables dans l'affaire Stormy Daniels le 31 mai.

La vidéo avait accumulé lundi après-midi plus de 63 millions de vues, et le compte @realDonaldTrump plus de 3,7 millions d'abonnés. Un succès plus rapide que celui de l'équipe du candidat démocrate Joe Biden, qui est active sur TikTok depuis février. Le compte bidenhq est suivi par 345 000 abonnés.

L'application menacée aux Etats-Unis

En 2020, Donald Trump avait invoqué notamment des menaces supposées pour la sécurité nationale pour faire interdire l'application. La mesure avait été contestée par l'application devant les tribunaux, puis annulée par l'administration Biden.

Depuis, Joe Biden a pourtant repris ce projet d'interdiction, là encore pour des questions de sécurité nationale, mais aussi de protection des données et de santé mentale des utilisateurs américains. Le président démocrate a promulgué fin avril une loi qui prévoit d'interdire TikTok aux Etats-Unis si sa maison mère, la société chinoise Bytedance, ne la vend pas à une entreprise non chinoise dans les 12 mois. TikTok et ByteDance ont porté plainte début mai contre les Etats-Unis, arguant que la loi était "inconstitutionnelle".