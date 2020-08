Donald Trump : quel bilan après quatre ans de présidence ?

En pleine campagne présidentielle pour sa réélection, Donald Trump est en difficulté. En retard dans les intentions, il compte sur la convention républicaine pour rebondir. "Donald Trump est le candidat officiel des Républicains. Il a fait un discours fleuve. Il a fait le déplacement à Charlotte devant les délégués pour se démarquer de son adversaire Joe Biden, qui, lui, n'avait pas quitté son domicile pour la convention démocrate", explique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex depuis Charlotte, aux États-Unis.

Trump a minimisé la gravité du coronavirus

C'est la crise du chaos pour Donald Trump. Dans le monde, les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19. Depuis le début, il minimise. Entre la réouverture de l'économie et les mesures sanitaires, le message est confus. Donald Trump n'a porté un masque que deux fois en public. Une majorité d'Américains désapprouve son action. L'économie était un bon point pour son bilan. Avant le Covid-19, il y a eu plus de 4 millions d'emplois crées en trois ans. La crise sanitaire est venue bouleverser ses plans.

