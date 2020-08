Etats-Unis : Donald Trump officiellement investi par le Parti républicain pour la présidentielle américaine

Il briguera le 3 novembre un second mandat. Donald Trump a été officiellement investi lundi 24 août par le parti républicain pour la présidentielle américaine. Réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, au premier jour de la convention républicaine, les quelque 300 délégués du Grand Old Party représentant les 50 Etats américains ont sans surprise désigné l'ancien homme d'affaires comme leur candidat.

Un par un, les représentants de chacun des 50 Etats américains ont, en commençant par ordre alphabétique par l'Alabama, annoncé leur soutien au président. Soucieux de marquer le contraste avec Joe Biden, qui sort peu de chez lui, Donald Trump a fait le déplacement à Charlotte et devait faire une brève apparition lors de la convention.

Cette grand-messe du Grand Old Party, comme son pendant démocrate qui vient de s'achever, sera, à l'exception de cette première journée, majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus.

Dans un tweet envoyé depuis Air Force One, le locataire de la Maison Blanche s'est indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas en direct ce vote Etat par Etat. "Fake News!", a-t-il lancé. "Voilà contre quoi le parti républicain doit se battre", a-t-il ajouté.

Incredible that @CNN & MSDNC aren’t covering the Roll Call of States. Fake News! This is what the Republican Party is up against. Also, I’d like to hear the remarks of the Delegates from individual States, rather than @FoxNews anchors. Ridiculous!