Donald Trump : le président américain a-t-il passé 10 ans sans payer d'impôts ?

À six semaines de la présidentielle américaine, ce sont des révélations qui pourraient être explosives pour Donald Trump. Le New York Times publie une enquête sur la situation fiscale du président des États-Unis. "Il n'a payé aucun impôt sur le revenu pendant dix ans", assure le journal. Le quotidien a décortiqué 20 années de déclarations de Donald Trump et découvert des chiffres à peine croyables.



"Trump a payé 750 dollars d'impôts fédéraux l'année de son élection "

Selon le New York Times, "Donald Trump a payé 750 dollars d'impôts fédéraux l'année de son élection et 750 dollars la première année à la Maison Blanche". Le président américain balaie ces révélations. "C'est une fausse nouvelle, totalement inventée", tente de se justifier Donald Trump. Selon le quotidien, le milliardaire républicain aurait en grande partie échappé à l'impôt, car il déclare plus de pertes que de gains. Certaines de ses sociétés, et ses golfs, notamment, seraient déficitaires. Contrairement à ses prédécesseurs, Donald Trump a toujours refusé de rendre publiques ses déclarations d'impôts.