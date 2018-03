Donald Trump/Kim Jong-un : une rencontre historique

La nuit est tombée sur la Maison Blance ce jeudi 8 mars. Ce haut représentant sud-coréen vient de s'entretenir avec Donald Trump. Ce qu'il va annoncer devant les journalistes marque un tournant spectaculaire. Après des mois de tensions, le président américain accepte un sommet avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen. "Le président a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici fin mai pour parvenir à la dénucléarisation permanente", explique, le conseiller national sud-coréen Chung Eui-Yong.

Pas d'indication sur le lieu de ce sommet

Ils s'insultaient et parlaient de se faire la guerre depuis des mois, les voilà donc au bord d'une rencontre historique. Une détente inédite initiée par ce dîner donné par Kim Jong-un et son épouse au début de la semaine. Le leader nord-coréen reçoit alors des hauts représentants de la Corée du Sud. Il est très souriant et contre toute attente, il accepte alors un dialogue avec Washington. Il parle de suspendre ses essais nucléaires et l'envoi de missiles. Selon les experts, il se sent alors en position de force. Si Donald Trump accepte, c'est qu'il y a tout intérêt. Après avoir été un va-t-en-guerre, se voit-il en faiseur de paix entre les deux Corées ? En tout cas à Séoul (Corée du Sud), on doute beaucoup. Pas d'indication sur le lieu de ce sommet, l'éventuelle poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un sera l'une des plus scrutées au monde.

