Donald Trump inculpé au pénal pour avoir tenté de renverser les élections de 2020

La situation est sans précédent pour un ancien chef d’État américain. Donald Trump a été visé par une troisième inculpation au pénal, pour avoir tenté d’avoir renversé les résultats de l’élection de 2020. Son argument de campagne est désormais tout trouvé.

Il est accusé de complot contre son propre pays. Donald Trump a été inculpé pour avoir tenté de façon illégale de renverser les résultats des élections de 2020. L'annonce de sa mise en examen a interrompu les programmes de toutes les télévisions américaines. Le grand jury était chargé d’enquêter sur les émeutes du 6 janvier 2021, quand les partisans de Donald Trump avaient envahi le Capitole. L'acte d’accusation détaille comment le président a tout fait pour garder le pouvoir, quitte à mentir. Le procureur appelle, lui, à un procès rapide.

Ses supporters sont galvanisés

Donald Trump a immédiatement dénoncé une accusation bidon : “Pourquoi n’ont-ils pas sorti cette affaire ridicule il y a 2 ans et demi ? Ils voulaient que ce soit en plein pendant ma campagne, voilà pourquoi !”. Alors que l’ancien président brigue un nouveau mandat en 2024, c’est sa troisième inculpation. Mais cela est loin de rebuter ses partisans, et même son plus grand rival au sein du parti républicain, Ron DeSantis. “Trump les a convaincus qu’il est persécuté. Cela les rend encore plus en colère”, précise Larry Sabato, politologue américain.