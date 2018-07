Donald Trump dit avoir eu des échanges "bien meilleurs" avec Vladimir Poutine qu'avec l'Otan

De retour à la Maison Blanche après sa visite en Finlande, Donald Trump a affirmé, mardi 17 juillet, avoir eu des entretiens avec Vladimir Poutine "bien meilleurs" qu'avec ses partenaires de l'Otan, la semaine dernière. "Bien que j'ai eu une excellente rencontre avec l'Otan, levant d'importantes sommes d'argent, j'ai eu des entretiens bien meilleurs avec Vladimir Poutine de Russie. Malheureusement, les médias n'en font pas état – les médias fake news sont déchaînés", a tweeté le président américain, critiquant la couverture médiatique de sa tournée en Europe ces derniers jours.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!