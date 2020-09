Donald Trump : des soupçons d’optimisation fiscale émis par le New York Times

À six semaines de la présidentielle américaine, le New York Times vient de faire des révélations explosives concernant Donal Trump. Le média américain a puisé une enquête sur la situation fiscale de l’actuel président des États-Unis. Il n’aurait payé aucun impôt sur le revenu pendant dix ans. Le New York Times a décortiqué vingt années de déclarations de Donald Trump et aurait découvert des chiffres impressionnants.

“Ce sont de fausses nouvelles"

“Donald Trump a payé 750 dollars d’impôts fédéraux l’année de son élection et 750 dollars la première année à la Maison Blanche”, lit-on dans le journal. Donald Trump a réfuté ces allégations. “C’est une fausse nouvelle, une information totalement fausse”, a t-il commenté. Contrairement à ses prédécesseurs à la Maison Blanche depuis les années 1970, Donald Trump toujours refusé de rendre publiques ses déclarations d’impôts.

Le JT

Les autres sujets du JT