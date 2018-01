Donald Trump demande à emprunter un Van Gogh, le musée lui propose de lui prêter des toilettes en or massif à la place

Ces toilettes en or, parfaitement en état de marche (et interactives !), ont été réalisées par l'artiste contemporain italien Maurizio Catellan.

C'est connu, Donald Trump aime l'or. Dans sa résidence new-yorkaise de la Trump Tower, il accède à ses appartements par un ascenseur en or. La déco de son domicile, comme celle de sa villa de Mar-a-Lago, en Floride, brille elle aussi de mille feux. Résistera-t-il à la tentation d'installer des toilettes en or à Washington ?

Sollicité par la Maison Blanche, qui souhaitait que le prestigieux établissement new-yorkais prête au couple Trump un Van Gogh, afin de l'installer dans ses appartements privés, le musée a poliment refusé. En revanche, sa curatrice, Nancy Spector, a proposé de leur faire parvenir une autre œuvre : un "trône" en or massif de 18 carats, révèle le Washington Post (lien en anglais), jeudi 25 janvier.

Des toilettes nommées "America"

Ces toilettes en or, parfaitement en état de marche (et interactives !), ont été réalisées par l'artiste contemporain italien Maurizio Catellan. Baptisée "America", l'œuvre se veut une satire de l'obsession du pays pour la richesse et l'argent. Pendant un an, elle a été installée au cinquième étage du musée Guggenheim, afin d'être utilisée, dans sa fonction première, par les visiteurs ayant un besoin pressant.

Or, quand la Maison Blanche a demandé à obtenir le Paysage enneig" de Van Gogh, Nancy Spector a pensé que ce prêt constituerait une bonne alternative, "dans le cas ou le président et la Première dame souhaiteraient les installer à la Maison Blanche", a-t-elle proposé dans un e-mail adressé à la présidence. L'artiste "souhaiterait le mettre à disposition de la Maison Blanche pour un long prêt. Bien sûr, c'est très précieux et fragile, mais nous fournirons toutes les instructions d'utilisation", a-t-elle écrit, photo du trône à l'appui. Une proposition qui, étonnamment, n'a pas séduit la Maison Blanche.