Donald Trump "alerte" l'armée américaine face à l'arrivée de la "caravane" de migrants honduriens

Donald Trump a déclaré lundi 22 octobre avoir "alerté" l'armée et les gardes-frontières avant l'arrivée de la "caravane" de migrants en route vers les Etats-Unis, une urgence "nationale" selon lui. Le président américain accuse dans un tweet l'armée et la police mexicaines d'être "incapables" d'arrêter ces milliers de migrants, majoritairement honduriens, et assure que des "criminels et des inconnus originaires du Moyen-Orient" sont présents parmi eux.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!