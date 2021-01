Les images de militants pro-Trump à casquettes rouges qui ont pris d’assaut puis envahi le Capitole à Whashington, ont choqué le monde entier. Mais sur internet, des supporters fidèles du président Trump continuent d’accuser les médias de fake news et estiment qu’il s’agit d’un coup monté par l’extrême-gauche contre Donald Trump. Selon eux, ces scènes dignes d’un coup d'État ont été orchestrées par des antifas et le mouvement Black Lives matter, qui ont infiltré la manifestation pour provoquer les débordements.

Ils en veulent pour preuve le fait que cet homme torse nu, aux tatouages douteux et coiffé de cornes de bison serait un antifa qui a participé aux rassemblements du mouvement black lives matter. Pourtant, en cherchant la photo originale, on peut voir que l’insurgé tenait à l’époque une pancarte « Q sent me » faisant référence au mouvement QAnon, qui soutient Donald Trump. L’homme aux cornes est en réalité un supporter de Donald Trump déjà photographié à différentes reprises à des rassemblements pro-Trump.

Une autre prétendue preuve serait cette photo, montrant un homme barbu, présent à côté du cornu, qui aurait été identifié sur le site philyantifa.org grâce à ses tatouages. Or ce site, géré par des militants antifascistes de Philadelphia, catalogue leurs ennemis politiques, les militants d’extrême-droite pour qu’ils puissent être reconnus. Il ne s’agit donc pas d’un antifa.

