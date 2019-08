Des Mexicains, des parents, des adolescents... Qui sont les victimes des fusillades d'El Paso et de Dayton ?

Les parents d'un nourrisson, la sœur d'un des deux tireurs, un oncle qui rendait visite à sa nièce, au moins huit Mexicains... Au moins 31 personnes sont mortes lors des deux fusillades qui ont eu lieu à El Paso (Texas) et Dayton (Ohio) aux Etats-Unis, samedi 3 et dimanche 4 août. Ces fusillades ont également fait plus de 50 blessés.



Les autorités de Dayton, dans l'Ohio, ont confirmé les identités des neuf personnes tuées par un jeune homme blanc qui a tiré pendant 30 secondes dans un quartier animé de la ville avant d'être abattu par des policiers en patrouille dimanche vers 1h du matin. L'identification n'est en revanche pas terminée pour les 22 personnes tuées dans un supermarché d'El Paso, au Texas, tombées samedi matin sous les balles d'un autre jeune homme blanc, qui a, lui, été placé en garde à vue après le massacre. Voici les éléments disponibles à ce stade sur leurs victimes.

Un couple, Sara Regalado et Adolfo Hernandez, une directrice d'école primaire, Maria Legarreta Rothe... Le gouvernement mexicain a identifié cinq de ses huit ressortissants tués à El Paso, ville située à la frontière entre les deux pays.

L'hypermarché Walmart où s'est déroulé la tragédie était tout près d'un pont surplombant le Rio Grande et de nombreux Mexicains viennent y faire leurs courses chaque jour. Avant de commettre son carnage, le tireur avait mis en ligne un manifeste dans lequel il dénonçait une "invasion hispanique au Texas".

Jordan et Andre Anchando, 25 et 23 ans, ont été tués à El Paso alors qu'ils venaient faire des achats pour la rentrée scolaire de leurs aînés avec leur dernier né, un petit garçon de deux mois. Le bébé souffre de plusieurs fractures et, selon la tante de l'enfant, citée dans les médias locaux, sa mère est morte en le protégeant.

I just spoke to the family of Andre Anchondo. He and his wife, Jordan, were killed in the El Paso shooting. His brother says a witness told him Andre tried to grab the gun away from the shooter. @CBSDFW pic.twitter.com/ErBmhleWLw