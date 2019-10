Des internautes "déclassifient" les photos de leurs chiens pour imiter Donald Trump

Le président américain a posté sur Twitter une photo "déclassifiée" d'un chien ayant participé à l'assaut contre Abou Bakr Al-Baghdadi.

Le tweet de Donald Trump rendant hommage, lundi 28 octobre, à un chien qui a participé à l'assaut contre Abou Bakr Al-Baghdadi a été partagé plus de 100 000 fois. Mais il a surtout fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, en raison du ton adopté par le président américain.

"Nous avons déclassifié une photo de ce chien merveilleux (son nom n'est pas déclassifié) qui a fait un BOULOT MERVEILLEUX dans la capture et l'élimination du chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi", s'est-il réjoui, en postant une photo de l'animal, langue pendue et vêtu d'un harnais kaki.. En revanche, son prénom n'a pas été dévoilé, l'information étant classifiée selon le chef d'état-major de l'armée.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Il n'en fallait pas davantage pour amuser les internautes, qui sont nombreux à poster sur les réseaux sociaux des photos de leur animal de compagnie, avec une référence au fameux chien "déclassifié".

We’ve decided to declassify this picture of a heroic dog (name not declassified). She’s a retired Peace Corp Volunteer who now sleeps in the bushes and monitors the backyard. #DeclassifiedDog pic.twitter.com/p6IgsKyn0A — Anna Montana (@this_is_annie) October 29, 2019

This is Jackson. He was the best #declassifieddog ever. pic.twitter.com/IPNrFIM7cq — Megan Walters (@mshkfk) October 28, 2019

Même des lecteurs de franceinfo.fr se sont prêtés au jeu, en envoyant des clichés de leur chien dans notre interface de live.