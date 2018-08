Des affaires "jusqu'au cou" : la une du magazine américain "Time" écorche (de nouveau) Donald Trump

La une du numéro du 3 septembre montre le président américain dans son bureau, presque noyé par les déboires judiciaires de ses proches.

Donald Trump a de l'eau "jusqu'au cou" ("in deep", en anglais). La une du magazine Time à paraître le 3 septembre, et dévoilée mercredi 23 août, montre le président américain dans son bureau, presque noyé par les affaires qui s'ammoncèlent contre lui ces derniers jours. Il s'agit de la troisième couverture du magazine sur Donald Trump réalisée par l'illustrater Tim O'Brien, qui a réalisé plus de d'une vingtaine de couvertures (en anglais) pour le magazine ces trente dernières années.

L'ex avocat personnel du président américain, Michael Cohen, poursuivi notamment pour fraude fiscale et violation des lois sur le financement des campagnes électorales, a déclaré mardi 21 septembre avoir organisé des paiements sur ordre de Donald Trump avant l'élection présidentielle de novembre 2016 pour réduire ces deux femmes au silence. Son ex-chef de campagne, Paul Manafort, a lui aussi été condamné au même moment pour fraude bancaire et fiscale.

Les deux enquêtes avaient été lancées à la demande du procureur Robert Mueller, dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence de Moscou dans les élections américaines de 2016.