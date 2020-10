Covid-19 : les incertitudes autour de l'état de santé de Donald Trump se poursuivent

C'est depuis l'hôpital militaire Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington (États-Unis), où il est hospitalisé depuis le vendredi 2 octobre, que Donald Trump a pris la parole le dimanche 4 octobre. "Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas très bien. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Les médecins travaillent dur pour que je puisse sortir", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Au même moment, la Maison Blanche a diffusé des photos du président américain, prises au même endroit, dans la suite de l'hôpital. On y voit un homme politique au travail, presque comme d'habitude.

Donald Trump testé positif 24 heures avant l'annonce de la Maison Blanche ?

Depuis son hospitalisation, des interrogations circulent sur le réel état de santé de Donald Trump. Des proches collaborateurs ont révélé, après coup, leur grande inquiétude. Mais la dernière polémique en date remonte à la conférence de presse du samedi 3 octobre donnée par les médecins du président américain. Ils avaient laissé entendre qu'il avait été testé positif à la Covid-19 72 heures plus tôt, soit 24 heures avant l'annonce de la Maison Blanche. Depuis, ils ont dit s'être trompés.