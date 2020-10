VIDEO. Covid-19 : depuis son bureau à l'hôpital, Donald Trump assure qu'il "commence à aller bien"

"Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée", a affirmé le président américain dans une vidéo sur Twitter.

Il espère être "bientôt de retour". Positif au Covid-19 et hospitalisé depuis vendredi, le président américain, Donald Trump, a dit, samedi 3 octobre, dans la soirée, qu'il allait "beaucoup mieux" mais que les jours à venir représenteraient "le vrai test" pour lui.

"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a-t-il affirmé, assis à une table, en veste mais sans cravate, dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée."

"Je commence à aller bien", a ajouté le candidat républicain, tout en précisant : "On ne sait pas pour la période des tout prochains jours, je suppose que c'est ça le vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au cours des prochains jours."

Les médecins "prudemment optimistes"

Le médecin personnel de Donald Trump a ensuite précisé que son patient n'était "pas encore tiré d'affaire" mais que l'équipe médicale était "prudemment optimiste". "L'état du président Trump continue à bien évoluer, il a fait des progrès substantiels depuis le diagnostic", a dit le docteur Sean Conley, dans un bulletin diffusé samedi soir.

Le chef de cabinet du président, Mark Meadows, a reconnu, samedi, que les médecins du dirigeant avaient été "très préoccupés" par son état de santé initial, notamment une chute du niveau d'oxygène, mais que son état s'était ensuite beaucoup amélioré.

La campagne électorale a été bouleversée par l'hospitalisation. Les déplacements de Donald Trump ont été annulés et son directeur de campagne a lui aussi été contaminé. L'incertitude plane sur les prochains débats télévisés, notamment celui censé opposer leurs colistiers, le vice-président Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, mercredi. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, va écourter son voyage en Asie la semaine prochaine, en annulant ses étapes en Mongolie et en Corée du Sud, qui étaient prévues mercredi et jeudi.