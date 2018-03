Congrès du FN : la traduction hasardeuse du discours de Steve Bannon

Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, a fait un discours lors du congrès du Front national. Mais il l'a fait en anglais, et il y a eu quelques soucis de traduction. Au moment d'évoquer l'esclavage moderne, Steve Bannon cite l'exemple d'un hamster courant encore et toujours dans sa roue. La traductrice, elle, a évoqué "le petit truc qui tourne dans leur cage", puis un "moulin", avant de trouver la bonne formulation. Idem quelques instants plus tard, lorsque Steve Bannon argue que "le nationalisme économique du président Trump n'a que faire de votre race, de votre religion ou de votre ethnicité". La traduction remplace ces trois notions par celles de nationalité, de sexe et de passé.

Ted Cruz ou Tom Cruise ?

Enfin, quand Steve Bannon cite le nom d'ex-candidats républicains à la présidentielle américaine, la traductrice tranfosrme Ted Cruz en Tom Cruise, le célèbre acteur. Fort heureusement, le militant conservateur s'est montré plutôt indulgent.