Steve Bannon, l’ancien conseiller déchu de Trump, invité surprise du congrès du FN

Ce n'était pas écrit dans l'ordre du jour. Steve Bannon, l'ancien influent conseiller de Donald Trump, sera présent au congrès du Front national à Lille (Nord). Sa venue a été annoncée sur Twitter, vendredi 9 mars, par Louis Aliot, le vice-président du parti.

Steve Bannon s'exprimera en personne, samedi 10 mars. Il rencontrera également la présidente du FN, Marine Le Pen.

Bienvenu à Steve Bannon qui vient s’adresser au @FN_officiel demain à notre #CongresFN2018 et rencontrer @MLP_officiel. Les peuples se réveillent et reprennent leur destin en main. Welcome to Steve Bannon who will address #FN convention in Lille tomorrow. #BannonLille pic.twitter.com/fs25DKQS86