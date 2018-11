Centenaire du 11-Novembre : ce qui est au programme du bref séjour de Donald Trump à Paris

Il l'avait annoncé dès août. Donald Trump va se rendre à Paris le 11 novembre pour commémorer le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. En revanche, il ne participera pas au Forum pour la paix, où sont attendus une soixantaine de dirigeants mondiaux. Voici ce que le président des Etats-Unis va faire en France.

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!