Aux États-Unis, Donald Trump promet une "transition ordonnée" : "Ça peut changer dans les 10 minutes", se méfie le porte-parole en France des Democrats Abroad

Donald Trump a reconnu jeudi 7 janvier au matin que son mandat était fini et a promis une "transition ordonnée" le 20 janvier, au lendemain de l'intrusion de centaine de ses partisans dans le siège du Congrès américain. "C'est bien mais cela peut changer, avec Donald Trump on ne peut jamais être sûr de ce qu'il va faire", a réagi sur franceinfo Fred Hoffman, porte-parole en France, des Democrats Abroad, l'organisme qui regroupe les militants démocrates expatriés.

franceinfo : La déclaration de Donald Trump est-elle un soulagement ?

Fred Hoffman : Oui, mais il est encore au pouvoir pendant 13 jours. Connaissant Donald Trump on ne peut jamais être sûr de ce qu'il va faire. C'est bien mais cela peut changer dans les 10 minutes qui viennent. Il est imprévisible. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ce n'est pas son genre d'admettre une défaite. Je pense que ce sont des gens autour de lui qui lui ont dit qu'il fallait faire ça.

"Il est comme un petit gamin qui avoue qu'il a fait des bêtises, c'est une façon pour lui de sauver sa peau." Fred Hoffman, porte-parole en France, des Democrats Abroad à franceinfo

Qu'avez-vous ressenti en voyant les images de l'intrusion dans le Capitole ?

C'était choquant. J'étais scotché pendant des heures. Je ne pensais jamais voir une chose pareille dans ma vie. J'étais attristé comme tout le monde. Je ne pense pas que les 74 millions de supporters de Donald Trump cautionnent ces actions.

Une partie de son électorat pense qu'on lui a volé son élection. Est-ce que cela vous inquiète ?

Oui, s'il continue de mentir. On a besoin de quelqu'un qui dise la vérité, mais Trump en est incapable. Il y aura toujours des gens pour dire que c'est une élection volée. Je pense qu'avec le temps on va avoir une vie un peu plus normale pour les quatre ans à venir. Mais c'est l'inconnue pour le moment et j'espère ne pas revoir la violence d'hier. C'est bien pour nous que les Démocrates aient gagné. Je sais qu'avec Joe Biden on peut faire des choses.

Joe Biden va-t-il réussir à réconcilier le pays ?

C'est à voir. Il va essayer c'est sûr. C'est quelqu'un qui adore le pays et qui est honnête, qui a vraiment envie de réconcilier mais cela sera difficile parce qu'il y aura toujours des gens qui ne l'accepteront pas. Il va tout faire pour être le président de tous les Américains ce que Donald Trump n'a jamais fait. Il était le président pour ses fans.