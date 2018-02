Etats-Unis : dix tweets qui tournent en dérision l'idée de Donald Trump d'armer les professeurs

Après la fusillade dans un lycée de Floride, le président américain a évoqué l'idée d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants, provoquant une pluie de sarcasmes.

"Seulement les meilleurs." Face au tollé provoqué par ses propos, Donald Trump a tenu à les clarifier, la semaine dernière, en assurant que seuls les "meilleurs" enseignants, ceux qui ont reçu une formation spéciale ou militaire, pourraient porter une arme. Une idée qu'il a proposée après la tuerie du lycée de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts, le 14 février. En réalité, le président américain a repris à son compte une proposition de longue date de la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes.

Et visiblement, l'idée suscite les plus grandes réserves, voire le rejet des professeurs qui s'imaginent mal en auxiliaires de sécurité. "Les parents et les éducateurs rejettent massivement l'idée d'armer les personnels scolaires", a, par exemple, déclaré Lily Eskelsen Garcia, présidente de la National Education Association (NEA), le plus grand syndicat d'enseignants américain. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont, eux, choisi une arme redoutable pour tourner en dérision Donald Trump : l'humour.

"Quand ta prof te laisse la classe et son pistolet"

when the teacher puts you in charge of the class and leaves her gun pic.twitter.com/ua5QFpt8vh — | (@SimpIyKarim) 23 février 2018

"Quand je force la classe à danser sur de la K-pop"

when the teacher puts me in charge of the class and his gun so i force the class to dance Kpop choreos pic.twitter.com/0n1iUfjN91 — momo (@momotheworld) 28 février 2018

"Le professeur d'arts plastiques vu en train d'entrer dans l'école nationale des arts en 2020"

Art Teacher seen entering the classroom in 2020 NSA High School. pic.twitter.com/kbACfFmx3N — Oregon I.T. not IT ⚾ (@OregonJOBS2) 26 février 2018

"La seule professeure en qui j'ai confiance avec une arme"

Vous aurez ici reconnu le personnage de la maîtresse du Bus magique, cette série télévisée américaine diffusée entre 1994 et 1997.

The only teacher that I trust with a gun pic.twitter.com/aVBZ1guvoP — Goat Whisperer (@Cant_Turn_Left) 24 février 2018

Dans le même style, d'autres font également confiance à "Miss Honey", la gentille professeure du film Matilda, sorti en 1996.

Miss Honey is the only teacher I would trust with a gun pic.twitter.com/9fREOqoJ7k — ty (@the_myleg_fish) 25 février 2018

"Ta solution n'a aucun sens"

"Devinez comment j'imagine la réalité d'une prof stressée à l'école avec une arme. Désolé Trump, ton idée de prime pour les profs [en échange d'un entraînement au tir] et ta proposition d'ajouter encore plus d'armes n'ont aucun sens", écrit un internaute. Sur la photo, une enseignante s'adresse à un élève, une arme pointée vers lui : "Tu ferais mieux de recracher ce chewing-gum, Tommy."

Guess how I picture the reality of a stressed out Teacher at school with a gun. Sorry #Trump, a Teacher bonus and your solution of adding more guns to the equation doesn’t equate. #Trump #TeachersAndGunsDontMix pic.twitter.com/goq2sMjxk4 — Horace Towns (@thehoracetowns) 23 février 2018

"Ma femme est enseignante. Si vous lui donnez une arme, je serai mort d'ici jeudi"

My wife is a teacher. If you issue her a gun I’ll be dead by Thursday. — Rick Aaron (@RickAaron) 26 février 2018

"Et si cet enseignant avait une arme ?"

what if this teacher had a gun pic.twitter.com/zk2fjJPdis — ʏᴀᴍs (@_yamilee_) 27 février 2018

"Le prof arme son pistolet"

Un internaute imagine un dialogue entre un prof armé et ses élèves. "Maintenant, les enfants, allez à la page 30 de votre livre de littérature", demande le professeur. Les enfants ne sont visiblement pas enthousiastes. Le prof arme son pistolet et s'exclame : "Ne me le faites pas dire deux fois !"

*after arming teachers with guns*



Teacher: Now, kids turn to page 30

In your literature book.



Kids: Ahhhhh man



*teacher cocks gun*



Teacher: Don’t make me say it twice! — Lex Alexander (@TheLexTimes) 28 février 2018

"Guide des armes à l'usage des professeurs"