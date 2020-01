Annexion des colonies par Israël, "Jérusalem indivisible", Etat palestinien sous conditions... Ce qu'il faut retenir du "plan de paix" de Donald Trump

Benyamin Nétanyahou était tout sourire. Devant le Premier ministre israélien et en l'absence des Palestiniens, Donald Trump a présenté, mardi 28 janvier à Washington, ce qu'il a appelé un "plan de paix" très favorable à Israël. Plus exactement, le président des Etats-Unis en a "dévoilé les grandes lignes, mais c'est Benyamin Nétanyahou qui en a révélé les détails", selon le correspondant au Moyen-Orient de Radio France, Frédéric Métézeau.

Avec ce plan, Washington reconnaît Jérusalem comme "capitale indivisible d'Israël" et donne à l'Etat hébreu le droit d'annexer ses colonies en Cisjordanie. Quant au futur Etat palestinien, il ne pourrait voir le jour que sous de multiples conditions.

Toutes les dispositions sont détaillées dans un document de la Maison Blanche de 181 pages.

Franceinfo vous résume les principales dispositions de ce projet, qui constituent, selon Le Monde, un "alignement sans précédent sur les exigences israéliennes".

Le plan reconnaît à Israël le droit d'annexer les colonies qu'il a créées en Cisjordanie occupée. Il octroie ainsi à l'Etat hébreu la souveraineté sur la vallée du Jourdain que réclamait Benyamin Nétanyahou.

Qualifiant cette zone de "vitale" pour Israël, le Premier ministre a aussitôt annoncé que l'Etat hébreu allait "appliquer sa souveraineté". Dans la foulée, l'ambassadeur des Etats-Unis, David Friedman, s'est fait encore plus explicite, affirmant qu'Israël pouvait annexer ses colonies "sans attendre".

Sur Twitter, Donald Trump a publié une carte de l'"Etat d'Israël" avec ce message : "Je serai toujours aux côtés de l'Etat d'Israël et du peuple juif. Je soutiens avec force leur sécurité et leur droit à vivre sur leur patrie historique. Voici le temps de la paix !"

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG