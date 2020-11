"C'est très particulier" : l'Amérique a célébré Halloween sous le signe du Covid-19 et de l'élection présidentielle

L’Amérique célébrait samedi 31 octobre Halloween, une fête placée cette année sous un double signe, celui de l’épidémie de Covid-19 et de l’élection qui aura lieu le mardi 3 novembre. Donald Trump et Joe Biden enchainent les derniers meetings, dans les États clés, alors que le candidat démocrate reste en tête des sondages.

>> PODCAST. États-Unis : dernière ligne droite d’une campagne hors norme

Devant sa maison du quartier de Georgetown, dans la très démocrate ville de Washington, John a installé un immense spectre gonflable et aussi des panneaux "Biden 2020". "Cette année, l’élection et cet Halloween en temps de coronavirus sont indissociables", explique-t-il.

En ce moment, le pays a une économie qui plonge, une pandémie qui ne s’arrange pas. Je veux que ça change. John

Laura le reconnaît ce Halloween "est très particulier parce qu’il y a le coronavirus. C’est un peu le 'trick or treat', on va voir ce qu’il se passe la semaine prochaine. J’espère que les choses vont s’améliorer." Alors pour respecter les consignes de prudence sanitaire et distribuer quand même des friandises aux enfants déguisés, certains ont eu de l’imagination. "On a essayé de fabriquer un toboggan à bonbons, explique Ian, depuis sa fenêtre surélevé. On est à distance, les bonbons glissent dedans, le tuyau fait 3 m et c’est plus sûr pour tout le monde."

Dans la rue paradoxalement, peu de déguisement politique, mais des effigies de Joe Biden ou de Donald Trump au milieu des squelettes en plastique plantées dans les jardins.