Politique américaine : la bataille des migrants

Aux États-Unis, les migrants deviennent une arme politique dans la bataille entre républicains et démocrates. Certains États républicains n’hésitent pas à envoyer des dizaines de milliers de migrants en car dans des villes gérées par des proches du président Joe Biden.

Allongés à même le sol sur un trottoir étroit à New-York (États-Unis), des dizaines de demandeurs d’asile se trouvent devant un hôtel réquisitionné par les autorités. Mais il n’y a déjà plus de places à l’intérieur. "On demande un refuge, un travail", détaille un demandeur. "On est venu ici car on a confiance en ce pays-là", poursuit un autre. Mais la ville de New-York a atteint le point de rupture, alors que tous les hébergements d’urgence sont complets. Elle se dit débordée par l’afflux migratoire, tandis que chaque semaine ils sont plus nombreux.

Joe Biden sous pression

"Nous avons besoin d’aide, car la situation ne va pas s’améliorer. Il n’y a plus une chambre de libre", explique Eric Adams, maire de New-York. Pourtant, le nombre de demandeurs d’asile a baissé. S'il y a autant de migrants à New-York, c’est le fait d’une tactique politique. Depuis un an, les gouverneurs conservateurs des États du sud affrètent spécifiquement des bus pour envoyer les migrants vers des villes démocrates. Désormais, ils ne sont plus les seuls à mettre la pression sur le président, alors que les démocrates commencent à presser Joe Biden pour régler la situation.