Niger : une manifestation en soutien du président Bazoum à Paris

L’ultimatum fixé par la Cédéao aux putschistes nigériens expire dimanche 6 août au soir. Ils ont moins de 24 heures pour rétablir l’ordre. Dans le même temps, une manifestation s’est tenue à Paris en soutien au président déchu.

Devant l’ambassade du Niger à Paris, ils sont une poignée venue défendre le gouvernement qu’ils ont élu. Sous leurs applaudissements, le Premier ministre du gouvernement nigérien renversé tient à adresser ce message aux putschistes : "Le peuple nigérien s’est battu pendant des années pour l’instauration de la démocratie et la stabilité. Aujourd’hui, le Niger est devenu un État démocratique stable et il est dommage que tout cela puisse être remis en cause par un coup de tête, et pas un coup d’État."

Une intervention militaire pour rétablir l’ordre ?

Pendant ce temps, la pression s’accentue sur les putschistes. D’ici dimanche soir, ils doivent rétablir le président sous peine d’une possible intervention militaire de la Cédéao, regroupant plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Pour le moment, les négociations sont encore en cours et soutenues par la communauté internationale, dont la France. Une décision militaire qui pourrait faire basculer la stabilité de la région.