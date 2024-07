"Pire interprétation", "douloureux"... Cette chanteuse de country fait polémique après sa performance ratée de l'hymne américain

Certains en ont encore mal aux oreilles. Et on ne parle pas de Donald Trump. La chanteuse américaine Ingrid Andress fait malgré elle beaucoup parler aux Etats-Unis. La tradition veut qu'une personnalité locale chante l'hymne américain, The Star-Spangled Banner, avant chaque rencontre sportive professionnelle. La chanteuse de country américaine, actuellement en tournée aux États-Unis, était invitée à chanter l'hymne national avant la rencontre entre les Houston Astros et les Texas Rangers, nommé le "Home Run Derby", à Arlington, au Texas, sorte de "All Star Game" du base-ball américain.

Sauf que rapidement, les internautes ont moqué sa performance. "Pire interprétation de l'histoire, dit-on ici", rapporte sur X le correspondant permanent de France Télévisions à Washington, Franck Genauzeau. Voix cassée, fausses notes, longues pauses, de nombreuses remarques fusent sur les réseaux sociaux : "Mes oreilles saignent", écrit l'auteur d'un blog américain, "C'est impressionnant à quel point elle a raté chaque note, c'était douloureux", écrit un autre utilisateur.

L'autre image qui fait parler ce soir aux US: la chanteuse country Ingrid Andress (plsrs nominations aux Grammy) massacre l'hymne américain à coups de fausses notes (la fin 😱) avant un match au Texas. "Pire interprétation de l'histoire" dit-on ici...pic.twitter.com/YDR6xvLiWD — Franck Genauzeau (@FranckGenauzeau) July 16, 2024

Plusieurs nominations aux Grammy Awards

Âgée de 32 ans, Ingrid Andress est originaire du Michigan, dans le nord-est des États-Unis. Elle a entamé sa carrière en 2014, en co-écrivant des chansons. En 2019, son single More hearts than mine devient un succès, en atteignant la 30è place du Billboard Hot 100.

Une chanson qui lui vaut plusieurs nominations aux Grammy Awards en 2021 : pour la meilleure chanson, le meilleur album et la meilleure nouvelle artiste. En 2023, elle est à nouveau nommée pour la meilleure performance en groupe country.

Une performance comparée à celle de Fergie

En 2018, c'est l'ancienne chanteuse des Black Eyed Peas, qui avait été la cible de railleries, après son interprétation ratée du Star-Spangled Banner, avant le NBA All-Star Game. La chanteuse avait fini par s'excuser, en assurant qu'elle avait "fait de son mieux". "J'ai voulu essayer quelque chose de spécial, j'aime prendre des risques artistiquement, mais cette interprétation n'a clairement pas donné le résultat escompté", avait-elle alors affirmé auprès d'un média américain... Mais là voilà sans doute rassurée : les amateurs l'affirment désormais, la performance vocale d'Ingrid Andress a "surclassé" celle de Fergie.