Pénurie de lait pour bébé : 31 tonnes de lait en poudre envoyées par l'Allemagne aux Etats-Unis

A son bord, 132 palettes de lait maternisé de la marque Nestlé. Un avion parti d'Allemagne avec plus de 31 tonnes de boîtes de lait en poudre pour bébé destiné au marché américain a atterri dimanche 22 mai aux Etats-Unis, selon des images retransmises sur les chaînes de télévision américaines.

Le président Joe Biden a précisé sur Twitter qu'une deuxième livraison était en route vers les Etats-Unis. "Nous avons obtenu un deuxième vol pour transporter les préparations spéciales pour nourrissons de Nestlé en Pennsylvanie", a tweeté le président. "Le vol et le transport par camion auront lieu dans les prochains jours, et je continuerai à vous tenir au courant", a-t-il ajouté.

I have an update on Operation Fly Formula. We have secured a second flight to transport Nestlé specialty infant formula to Pennsylvania.



The flight and trucking will take place in the coming days, and I will continue to keep you updated.