New York : un suspect interpellé après une nouvelle attaque antisémite

Interpellé la nuit dernière, le suspect, qui devrait être présenté à un juge, parait calme. Il est 22 heures le samedi 28 décembre, en pleine fête juive de Hanoucca au domicile d'un rabbin de Monsey, au nord de New York. Un homme armé d'une machette fait irruption dans le bâtiment où sont réunies plusieurs dizaines de personnes et s'attaque aux invités. "Il s'est dirigé vers la pièce principale. On a tenté de le faire fuir, mais il a blessé des gens, dont une personne au cou et à la main. Moi, j'ai couru pour sauver ma vie", raconte Aron Kohn, témoin de l'attaque. Cinq personnes ont été blessées dont deux seraient actuellement dans un état critique.

Six personnes décédées dans une fusillade le 10 décembre

Aucune information n'a filtré sur ses motivations, mais les autorités avancent déjà un mobile antisémite. Le gouverneur de New York, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a prôné la tolérance zéro face à ce type d'agression. Ces dernières semaines, les actes visant la communauté juive se multiplient dans la région. Le 10 décembre dernier à Jersey City, une fusillade dans une épicerie kasher avait coûté la vie à six personnes.

