Etats-Unis : une attaque à l'arme blanche fait plusieurs blessés dans la résidence d'un rabbin

Plusieurs personnes ont été blessées, samedi 28 décembre, lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin à Monsey, près de New York (Etats-Unis), a annoncé une association juive. Un suspect a été arrêté, a indiqué dans un communiqué Brad Weisel, le chef de la police de Ramapo qui inclut la localité de Monsey.

"Un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche" contre "la résidence d'un rabbin hassidique", a déclaré sur Twitter l'association juive orthodoxe OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). "Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux", a indiqué l'association.

