New York : au lendemain d'inondations historiques, le choc des habitants

L'ouragan Ida, qui a touché la Floride, aux Etats-Unis, il y a quelques jours, est arrivé à New York et dans le New Jersey mercredi 1er septembre, provoquant des inondations historiques. Ces pluies torrentielles ont fait au moins 14 morts.

À New-York, en une heure à peine, mercredi 1er septembre dans la soirée, 80 litres d'eau s'abattent sur la mégapole de l'est des États-Unis, du jamais vu. Des images publiées sur les réseaux sociaux témoignent de l'eau qui s'est engouffré dans un bus. Coincés dans leur voiture, des automobilistes sont secourus. "C'est dingue, je n'aurais jamais cru que le courant était aussi puissant", lance un automobiliste. Les services météo exhortent les conducteurs à abandonner leur voiture.

Des habitants choqués

Au moins 14 morts ont été dénombrés à New York et dans sa région. "Il y a beaucoup d'endroits où les pluies sont si fortes que les voitures sont bloquées, des gens se sont noyés, on est en train de retrouver les corps", rapporte Hector Lora, le maire de Paissac (New Jersey). Le métro a été paralysé par des torrents d'eau. Au lendemain de ces pluies diluviennes, les habitants du Queens, un quartier populaire de la ville, sont encore choqué. "Ils m'ont tous dit que littéralement en une minute l'eau était montée de plusieurs mètres et ils ne s'y attendaient pas", rapporte le journaliste Loïc de La Mornais, en direct de New York pour le 19/20 de France 3, jeudi.