Violences raciales aux États-Unis : de Rodney King à George Floyd en passant par Michael Brown

À terre, un Afro-Américain de 25 ans est passé à tabac par quatre policiers blancs à Los Angeles en 1991. Pendant plus de deux minutes, Rodney King reçoit 56 coups de matraque. Cette scène d’une rare violence filmée par un amateur fait le tour du monde. Un an plus tard, les policiers sont acquittés et le scandale déclenchera des émeutes sans précédent dans la cité californienne. Elles vont durer six jours et provoquer la mort d’au moins 50 personnes.

#BlackLivesMatter

En 2012, la Floride s’embrase après un nouvel acquittement. Trayvon Martin, 17 ans, a été abattu en plein rue par un agent de quartier qui le suspectait. Des milliers de personnes réclament justice. Le mouvement Black Lives Matter voit le jour. En 2014 dans le Missouri, Michael Brown, 18 ans, est abattu de six balles par un policier blanc. En 2014 à New York, Eric Garner meurt étranglé par un policier lors de son interpellation. Idem pour George Floyd fin mai à Minneapolis.