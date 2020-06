Vendée : une statue de Napoléon maculée de peinture rouge à La Roche-sur-Yon

Emblématique de la ville fondée par Napoléon Ier, la statue avait été classée monument historique l'année dernière. La mairie a porté plainte.

Une statue de Napoléon à La Roche-sur-Yon (Vendée) a été maculée de peinture rouge, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin, rapporte France Bleu Loire Océan. "Je condamne cet acte", a réagi Luc Bouard, le maire de la ville, qui a déposé plainte. Cette statue, érigée en 1854 sur la place Napoléon est classée monument historique depuis 2019. Elle est l'un des symboles de cette commune qui fut fondée par Naopélon Ier en 1804, deux ans après qu'il a rétabli l'esclavage.

Les images de vidéosurveillance transmises à la police

Cet acte de vandalisme qui a eu lieu peu avant 3h du matin vendredi 26 juin fait désormais l'objet d'une enquête. Des prélèvements ont été effectués vendredi matin sur la statue, a précisé la police. La mairie a remis aux enquêteurs les images des caméras de vidéo-surveillance, installées à proximité. Une opération de nettoyage de la statue est en cours. Il n'y a aucune revendication pour l'instant selon la mairie de La Roche-sur-Yon.

Les actions de dégradation et de déboulonnage de statues de figures historiques se sont multipliées ces dernières semaines en Europe et aux États-Unis, dans la foulée du mouvement antiraciste relancé par la mort de George Floyd. En France, elles ont relancé le débat entre historiens, militants anti-racistes et politiques sur notre passé colonial et esclavagiste.