Mort de George Floyd : "On sent que le climat s'est considérablement apaisé aux Etats-Unis", affirme Jean-Eric Branaa

La condamnation du policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd "est le début d'une vraie possibilité de changement" aux États-Unis, estime, sur franceinfo mercredi 21 avril, Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l’université Paris II.

"Dans ce climat dans lequel on a vu que l'égalité pouvait exister en justice, désormais, on se dit que les choses peuvent peut-être changer pour le meilleur" Jean-Eric Branaa à franceinfo

Selon le spécialiste des États-Unis, ce changement peut d'autant plus avoir lieu que "les Américains cherchent la paix désormais (...) On sent que le climat s'est considérablement apaisé aux États-Unis, même si chacun reste sur ses positions, Démocrates et Républicains. Mais il y a quand même une envie de retrouver l'Amérique d'avant, revenir à quelque chose de plus pragmatique, plus apaisé". Eric Branaa en est convaincu : "Tout le monde a envie d'une vie plus normale, de retrouver la prospérité et un peu de sérénité".

L'universitaire insiste sur "l'émotion très forte" des Américains. "Peut-être que le moment sera propice à un changement", lance-t-il. En tout cas, c'est le pari de Joe Biden, qui a appuyé la fameuse loi George Floyd Justice in Policing Act" [loi contre les violences policières et les discriminations raciales qui n'a pas encore été votée par le Sénat]. Eric Branaa pense que de nombreux Républicains pourraient apporter leur soutien au président démocrate au Congrés "parce qu'eux aussi ont besoin des voix des Afro-américains."

"Kamala Harris va peser très, très fort"

Dans ce combat contre le racisme, la vice-présidente Kamala Harris sera un poids lourd, estime le spécialiste. Elle "'connaît très bien son sujet puisqu'elle a été procureure adjointe à San Francisco, puis procureure générale de district, puis procureure de l'État et qu'elle a participé à la réforme de la formation des policiers. Donc, elle sait parfaitement de quoi il est question et elle sait comment agir. Elle va peser très, très fort dans les semaines, voire les mois qui viennent sur cette question-là."

Grâce à Kamala Harris, à cette actualité et à ce "climat politique quand même très ouvert maintenant que Trump n'est plus là et que les républicains cherchent une nouvelle voie pour se reconstruire", Eric Branaa estime "qu'il y a une vraie fenêtre de tir pour que cela puisse changer" . "Contrairement au dossier des armes ou là, par contre, ça semble bien bouché puisque la Constitution empêche de changer les choses. Cette fois ci, il n'y a pas de tels blocages. C'est juste la volonté des hommes qui fera que ça bouge ou pas", affirme-t-il.