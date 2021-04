Affaire George Floyd : le policier Derek Chauvin reconnu coupable

Derek Chauvin est déclaré coupable mardi 20 avril des trois chefs d'inculpation qui pesaient sur lui pour la mort de George Floyd : meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entrainé la mort sans intention de la donner. C’est très lourd et c’est un verdict historique pour l’Amérique, selon l’envoyée spéciale de France Télévisions à Minneapolis (Etats-Unis) Agnès Varahmian. C’est celui qu’attendait la foule rassemblée devant le tribunal et qui a poussé des cris de joie en entendant le mot qu’elle espérait : “coupable”.

Soulagement et apaisement

Depuis lundi, le jury de sept hommes et cinq femmes américains étaient réunis pour décider si le policier blanc était coupable de la mort de George Floyd. Les jurés ont débattu 10 heures pour déclarer coupable à l’unanimité Derek Chauvin. Sa peine sera décidée plus tard. Il y avait beaucoup d’anxiété dans la communauté noire qui vit depuis des années dans un sentiment d’injustice vis-à-vis des juges et des jurés qui ont souvent été cléments à l’égard des policiers. Depuis mai 2020, nombre d’entre eux manifestent pour réclamer justice.