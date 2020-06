Mort de George Floyd : l'industrie de la musique se met sur pause mardi contre les violences policières sous le slogan #TheShowMustBePaused

A l'initiative de deux femmes américaines, l'industrie de la musique a décidé de respecter le silence mardi pour protester contre les violences policières.

Les principales maisons de disques ont décidé de suspendre leur activité mardi 2 juin pour manifester leur soutien contre les violences policières visant les Afro-Américains aux Etats-Unis. Une initiative qui survient après la mort de l'Afro-américain George Floyd lors d'une interpellation le 25 mai à Minneapolis dont les images ont choqué le monde entier et enflamment les Etats-Unis depuis une semaine.



Sony Music, Warner Music Group et Universal Music vont ainsi participer au "Black Out Tuesday" (le mardi débranché), "une journée pour observer, prendre contact et s'organiser", selon un message publié lundi 1er juin par Universal Music.



Toutes les maisons filiales de ces trois géants de l'industrie musicale mais aussi de très nombreux labels indépendants ont fait savoir qu'ils y participeraient. Cependant, la plupart sont restés assez vagues sur ce que représenterait concrètement cette journée.

"Se taire c'est trahir"

"Pour citer Martin Luther King, se taire, c’est trahir. Quand vous pouvez faire bouger les choses, vous devez le faire", indique Universal sur les réseaux sociaux. "Il n’y a pas de place pour la haine et la violence dans ce monde. Face à la bigoterie et aux injustices, nous sommes fiers de la manière dont nos artistes, auteurs et employés se sont fait entendre. Chez Universal, nous tenons à promouvoir le changement."



Warner annonce de son côté soutenir "la communauté afro américaine" et dit condamner "toute forme de racisme, bigoterie et violence. C’est plus que jamais le moment de nous faire entendre et de prendre position contre les injustices".



Quant à Sony Music, le groupe annonce "une journée d'action consacrée à des changements significatifs dans notre société, dès maintenant et dans l'avenir".

"Le spectacle doit faire une pause"

L'initiative, qui utilise le mot-clé #TheShowMustBePaused (le spectacle doit faire une pause, décalage avec l'expression The Show Must Go On) a été lancée par deux cadres noires de l'industrie musicale, dont Jamila Thomas, d'Atlantic Records, filiale de Warner Music Group. Elle fait écho à la mort de George Floyd aux mains de la police et au mouvement de protestation qui a suivi, mais aussi à la longue liste des noirs américains morts sous les coups de la police, tels Breonna Taylor et Ahmaud Barbery.



Les deux femmes présentent leur initiative comme un appel à l'industrie musicale, "qui a tiré profit de façon prédominante de l'art noir", à protéger et mettre en valeur la communauté noire. "Ce n'est pas une initiative de 24 heures", ont précisé les deux femmes à l'origine du mouvement sur leur site dédié. "Nous allons mener ce combat à long terme. Un plan d'action sera annoncé."

Des artistes s'associent à l'initiative

Plusieurs artistes, dont les Rolling Stones, Radiohead, Peter Gabriel (via son label Womad), David Guetta, Massive Attack et Quincy Jones ont annoncé qu'ils s'y associaient. "C'est difficile de trouver les mots, parce que j'ai fait face au racisme toute ma vie", a tweeté le producteur et musicien Quincy Jones. "Cela dit, il refait surface et, bon sang, il est temps de s'y attaquer une bonne fois pour toutes."

It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Convos will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSED pic.twitter.com/0pehqgGN6o — Quincy Jones (@QuincyDJones) May 31, 2020

Le groupe anglais Massive Attack a demandé à la BBC de suspendre ses programmes en solidarité.

In solidarity with #blacklivesmatter, our band, management & label will all support #theshowmustbepaused on 02/06.



The gravity of the situation needs the silence to be deafening.



We’d ask @bbc6music @bbcradio2 @bbcr1 & others to consider supporting this global expression. — Massive Attack (@MassiveAttackUK) May 31, 2020



De nombreux producteurs de podcasts, musicaux ou non, ont également indiqué qu'ils suspendraient leurs programmes mardi. La plateforme de musique en ligne Bandcamp a indiqué qu'elle reverserait 100% de ses profits sur 24 heures du 19 juin à la NAACP (National Association for the Advancement of Coloured People, association américaine de défense des droits civiques) pour soutenir "l'égalité raciale, la justice et le changement".



En France, des artistes comme OrelSan et Angèle ont relayé le mouvement en affichant des écrans noirs sur les comptes de leurs réseaux sociaux.





Depuis le début des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, plusieurs artistes ont publiquement pris position contre les violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis. Les chanteuses Beyoncé, Rihanna, Billie Eilish et Taylor Swift en particulier ont fait entendre leur voix de façon très claire.