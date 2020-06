Les chanteuses Beyoncé, Rihanna, Billie Eilish et Taylor Swift réclament justice après la mort de George Floyd

Après la mort de l'Afro-américain George Floyd qui enflamme les Etats-Unis depuis plusieurs jours, ces quatre stars de la pop américaine ont lancé des messages forts sur les réseaux sociaux.

Depuis la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, lors de son interpellation par la police à Minneapolis (Minnesota) lundi 25 mai, l'Amérique s'enflamme. Les images glaçantes de l'arrestation de George Floyd et de sa longue agonie sous la pression du genou d'un policier sur son cou durant plus de 8 minutes ont fait le tour du monde. Ce dernier, Derek Chauvin, a été mis en examen vendredi 29 mai pour "meurtre au troisième degré" et "homicide involontaire". Mais la mort de George Floyd s'ajoute à la longue liste des Noirs américains devenus les symboles de la violence policière contre cette communauté, violences restées trop souvent impunies. De nombreuses personnalités de la musique ont exprimé leur douleur et leur colère ce week-end. Les messages de ces quatre chanteuses ont particulièrement marqué les esprits.



Beyoncé : "Nous ne pouvons normaliser cette douleur"

La chanteuse Beyoncé a publié un message vidéo sur Instagram ce week-end dans lequel elle réclame justice pour George Floyd. "Nous avons tous assisté à son meurtre en plein jour", dit-elle à propos de la vidéo révoltante où l’on voit George Floyd agoniser sous la pression du genou du policier Derek Chauvin sur son cou. "Nous sommes brisés et écoeurés . Nous ne pouvons normaliser cette douleur", continue-t-elle.



"Je ne m’adresse pas qu’aux gens de couleur", précise la star auprès de ses 147 millions d'abonnés. "Que vous soyez blanc, noir, marron ou quoi que ce soit entre les deux, je suis sûre que vous vous sentez désemparé face au racisme qui existe aujourd’hui en Amérique. Nous ne pouvons plus regarder ailleurs", ajoute-t-elle. "George est notre famille parce qu'il est Américain. Trop de fois nous avons vu ces meurtres violents, et aucune conséquence. Oui, quelqu'un a été mis en examen (le policier Derek Chauvin ndlr), mais la justice est loin d'être rendue", estime la chanteuse âgée de 38 ans.

Elle invite à signer sur change.org la pétition réclamant "justice pour George Floyd". Relayée par d'autres stars comme Cardi B. et Ariana Grande, la pétition a déjà récueilli plus de 11 millions de signatures, ce qui en fait la pétition la plus signée de toute l'histoire du site, selon ce dernier.

Taylor Swift interpelle Donald Trump dans un tweet cinglant

Le même jour, la chanteuse Taylor Swift a interpellé directement le président américain sur son réseau social favori, Twitter. "Après avoir attisé le feu de la suprématie blanche et du racisme depuis le début de votre mandat, vous avez le culot de jouer l’autorité morale avant de menacer de faire usage de la violence", écrit-elle avant de conclure : Nous voterons pour vous chasser en novembre".



Elle répondait ainsi au tweet de Donald Trump qui menaçait de faire tirer la police sur les émeutiers. Cette prise de position politique tranchée de la chanteuse âgée de 30 ans a été "aimée" plus de 2,5 millions de fois et a été retweeté 462 000 fois, un record pour le compte de la chanteuse aux 86 millions d'abonnés. Taylor Swift, longtemps restée à l'écart des débats politiques, avait pris pour la première fois position en 2018 pour une candidate démocrate du Tennessee. Son tweet illustre le ralliement de nombreux blancs à la cause des noirs américains ces derniers jours, dans le sillage de la mort de George Floyd.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Rihanna "submergée par la tristesse"

Rihanna a également partagé sa douleur sur les réseaux sociaux. "Ces derniers jours, l'ampleur du désespoir, de la colère et de la tristesse que j'ai ressenties m'ont pour le moins submergée !", a écrit la chanteuse âgée de 32 ans sur son compte Instagram aux 83 millions d'abonnés. "Voir mon peuple se faire assassiner et lyncher jour après jour a poussé mon coeur dans ses derniers retranchements. Au point de me tenir loin des réseaux, juste pour éviter d'entendre une fois de plus l'agonie à glacer les sangs dans la voix de George Floyd, suppliant encore et encore pour sa vie."



"Derek Chauvin (le policier inculpé ndlr) me hante", écrit-elle en se souvenant de l'attitude détachée du policier durant le drame.





Billie Eilish dénonce les privilèges des Blancs dans un post incendiaire

La jeune chanteuse Billie Eilish, 18 ans, a publié elle aussi samedi un long message de soutien au mouvement Black Lives Matter (Les Vies Noires Comptent) après la mort de George Floyd. Sur son compte Instagram suivi par plus de 63 millions de personnes, elle explique en particulier pourquoi le slogan All Lives Matter (Toutes Les Vies Comptent, par opposition à Black Lives Matter) est impropre selon elle."Si j'entends une personne blanche de plus dire que Toutes Les Vies Comptent, je crois que je vais péter un câble", écrit-elle avant d'expliciter sa position comme on le ferait "auprès d'enfants".



"Personne ne dit que votre vie ne compte pas. Ni que votre vie n'est pas difficile (...) Cessez de tout ramener à vous."(...) "Si la maison de quelqu’un brûle et qu’une personne est bloquée à l’intérieur, allez-vous faire venir les pompiers dans toutes les autres maisons du quartier d’abord parce que toutes les maisons comptent? Non! Parce qu'elles n'en n'ont pas besoin. Vous êtes privilégiés (en tant que blancs ndlr) que vous le vouliez ou non. Votre couleur de peau vous donne plus de privilèges que vous ne le réalisez."



"Si toutes les vies comptent, pourquoi les personnes noires sont-elles tuées juste parce qu’elles sont noires? Pourquoi les migrants sont-ils persécutés? Pourquoi les personnes blanches ont-elles des opportunités que les autres races n’ont pas?", demande-t-elle. Et de préciser "Le slogan #blacklivesmatter ne signifie pas que les autres vies ne comptent pas. Il sert à attirer l’attention sur le fait que la société pense clairement que les vies noires ne comptent pas. Or elles comptent putain", s'emporte-t-elle en lettres majuscules, avant de terminer sur "Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, dites-le encore, et #JusticeForGeorgeFloyd."