Manifestations contre le racisme : le regard d'une journaliste américaine

De nombreuses manifestations pour protester contre le racisme ont été organisées aux quatre coins du monde, samedi 13 juin. Eleanor Beardsley, correspondante à Paris pour la radio américaine NPR, dresse un parallèle entre les États-Unis et la France. "Quand George Floyd a été tué, on a vu qu'il y a eu pareil en France avec Adama Traoré. La France et les États-Unis ont des histoires différentes, mais il y a du racisme dans les deux pays", indique la journaliste dans le journal de 23 heures de franceinfo.

"Le racisme est différent, mais il est bien présent"

"En France, j'entends beaucoup de personnes dire qu'elles ne veulent pas de communautarisme comme aux États-Unis. Mais on peut dire que vous l'avez quand même. Ce communautarisme existe dans certains quartiers. C'est sûr qu'il y a moins de violences en France, vous n'avez pas une culture d'armes et les policiers français tuent moins que les policiers américains. Le racisme est différent entre les pays, mais il est bien présent", conclut Eleanor Beardsley.